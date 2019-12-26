Нацбанк України вводить в обіг дві пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Вони присвячені українським військовослужбовцям.

Про це повідомили на сайті НБУ.

У четвер, 26 грудня, НАБУ вводить в обіг пам’ятні монети номіналом 10 гривень “На варті життя” й “Учасникам бойових дій на території інших держав”. Обидві монети випущені тиражем 1 млн штук.

Монета “На варті життя” присвячена військовим медикам. На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, напис “Україна”, рік карбування монети та номінал. У центрі — стилізована композиція: полум’я, на тлі якого хрест (символ медицини) навколо — камуфльовані уламки, які символізують драматизм війни; внизу між уламками — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізовану композицію: військовий медик надає допомогу пораненому бійцю під час бойових дій, дзеркальні силуети гелікоптера й групи військових, що йдуть до нього з носилками та напис: “На варті життя”.

Монета “Учасникам бойових дій на території інших держав” присвячена військовим фахівцям, учасникам багатьох миротворчих місій.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, напис “Україна”; на дзеркальному тлі — стилізована композиція: на тлі моделі Землі зображені континенти , номінал та рік карбування монети, а також логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України й напис “Учасникам бойових дій на території інших держав”.

На реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту, на дзеркальному тлі написи: “Обов’язок/Мужність/Пам’ять”.