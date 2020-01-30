Про це повідомляє пресслужба Нацбанка.

Як повідомляється, під час націоналізації НБУ обміняв депозити компанії в “ПриватБанку” на акції, які передали державі.

Відзначається, “Гарант Метиз Інвест” визнали пов’язаною з “ПриватБанком” особою 13 грудня 2016 року. Це рішення згодом дало можливість націоналізувати “ПриватБанк”, передавши всі 100% акцій державі за 1 гривню.

Компанія “Гарант Метиз Інвест” згодом це рішення оскаржила, і 28 жовтня минулого року виграла суд і скасування рішення Нацбанку про визнання себе пов’язаною з “ПриватБанком” особою.

“Національний банк сподівається, що зазначена судова практика буде застосовуватися іншими судами при розгляді відповідних позовів щодо оскарження питань пов’язаності з “ПриватБанком”. На сьогодні в Національний банк було подано більше 40 позовів про оскарження пов’язаності з “ПриватБанком”, – йдеться в повідомленні.