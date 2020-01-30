Про це повідомляє пресслужба Нацбанка.
Як повідомляється, під час націоналізації НБУ обміняв депозити компанії в “ПриватБанку” на акції, які передали державі.
Відзначається, “Гарант Метиз Інвест” визнали пов’язаною з “ПриватБанком” особою 13 грудня 2016 року. Це рішення згодом дало можливість націоналізувати “ПриватБанк”, передавши всі 100% акцій державі за 1 гривню.
Компанія “Гарант Метиз Інвест” згодом це рішення оскаржила, і 28 жовтня минулого року виграла суд і скасування рішення Нацбанку про визнання себе пов’язаною з “ПриватБанком” особою.
“Національний банк сподівається, що зазначена судова практика буде застосовуватися іншими судами при розгляді відповідних позовів щодо оскарження питань пов’язаності з “ПриватБанком”. На сьогодні в Національний банк було подано більше 40 позовів про оскарження пов’язаності з “ПриватБанком”, – йдеться в повідомленні.
- Пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським структури за грудень і початок січня подали в цілому 285 судових позовів. Юристи “ПриватБанку” підтвердили цю інформацію.
- Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що розгляд законопроєкту №2571, який серед іншого фактично забороняє повертати “ПриватБанк” його колишньому власнику Ігорю Коломойському, переноситься.
- Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.