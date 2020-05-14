Національний банк у продовження серії “Княжа Україна” вводить в обіг срібну пам’ятну монету “1075 років з часу правління княгині Ольги”.

Про це повідомляє Музей грошей НБУ у Facebook.

Зазначається, що монета присвячена періоду правління княгині (945–964 рр.), з діяльністю якої пов’язаний новий етап розвитку давньоруської державності.

“Посівши київський престол, княгиня Ольга провадила успішну внутрішню й зовнішню політику, зміцнювала торговельні та політичні зв’язки Київської Русі, сприяла зростанню її міжнародного авторитету. Вона продовжила політику з підтримання дружних відносин із Візантією, а також прийняла хрещення в головному храмі Візантійської імперії – Софійському соборі”, – йдеться у повідомленні.

На аверсі монети на тлі декоративного орнаменту часів Київської Русі розміщено стилізоване позолочене зображення фрагмента літописної мініатюри.

На реверсі монети в колі з декоративного орнаменту часів Київської Русі зображено княгиню Ольгу.

Монету виготовлено з використанням технології патинування.