Про це повідомили у Музеї грошей НБУ.
Монети присвячені совці розкішній – рідкісному червонокнижному виду комах.
Зазначається, що в Україні представниця ряду Лускокрилі зустрічається локально на Поліссі, у лісостепу, степу та Криму.
На аверсі в обидвох номіналах розміщено вінок з окремих представників видів флори і фауни.
На реверсі монет зображено совку розкішну. Монета з нейзильберу містить кольорове зображення комахи, виконане з використанням тамподруку.
- Раніше Національний банк у продовження серії “Княжа Україна” ввів в обіг срібну пам’ятну монету “1075 років з часу правління княгині Ольги”.