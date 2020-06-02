2 червня 2020 року Національний банк у продовження серії “Флора і фауна України” вводить в обіг пам’ятні монети зі срібла й нейзильберу “Совка розкішна” номіналами 10 та 2 гривні відповідно.

Про це повідомили у Музеї грошей НБУ.

Монети присвячені совці розкішній – рідкісному червонокнижному виду комах.

Зазначається, що в Україні представниця ряду Лускокрилі зустрічається локально на Поліссі, у лісостепу, степу та Криму.

На аверсі в обидвох номіналах розміщено вінок з окремих представників видів флори і фауни.

На реверсі монет зображено совку розкішну. Монета з нейзильберу містить кольорове зображення комахи, виконане з використанням тамподруку.