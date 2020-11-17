Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Монета належить до серії Збройні сили України. Вона присвячується прикордонній службі через те, що ця структура взаємодіє з ВСУ та рештою військових формувань при відбитті вторгнення або нападу на територію нашої країни збройних сил агресора.

На аверсі монети: вгорі — малий Державний герб України; в центрі — емблема Державної прикордонної служби України.

На реверсі монети вгорі написи – ДЕРЖАВНА / ПРИКОРДОННА / СЛУЖБА УКРАЇНИ, під якими – обрис карти країни, а внизу – символічний прикордонний стовп. Ліворуч і праворуч – композиції, що символізують діяльність Держприкордонслужби.