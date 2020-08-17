Голова Національного банку Кирило Шевченко сказав, що НБУ збереже плаваючий курс гривні та ключові принципи роботи регулятора на міжбанку.

Про це він сказав в інтерв’ю “РБК-Україна”.

“Плаваюче курсоутворення зберігається. Ключові принципи роботи НБУ на міжбанку теж. Ми будемо згладжувати надмірні коливання курсу, як в одну так і в іншу сторону”, – сказав він.

При цьому, Шевченко уточнив, що НБУ не буде публікувати точні критерії, за якими регулятор визначає, коли йому потрібно виходити на ринок з інтервенціями.

“Я говорив і ще раз хочу сказати: ні, ці критерії публікувати не будемо, так як вони тільки розв’яжуть руки для валютних спекуляцій”, – підкреслив голова НБУ.

Він пояснив, що якщо учасники ринку будуть наперед знати, коли НБУ виходить на ринок, вони будуть використовувати це для отримання спекулятивних доходів.

Новим головою НБУ призначений Кирило Шевченко, який раніше очолював державний “Укргазбанк”.