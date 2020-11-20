Військовослужбовець Віталій Марків, який більше 3 років перебував в італійській в'язниці і нещодавно повернувся до України після виправдувального вироку апеляційного суду Мілана, поновився на службі в Національній гвардії.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню LB.ua.

Марків уточнив, що вирішив повернутися в свій батальйон ім. Кульчицького, в якому служив до арешту.

“Службу я вже поновив. Офіційно перебуваю зараз у відпустці. Маю 26 днів, щоб пройти медичний огляд, реабілітацію. Потім плануємо з дружиною на кілька днів поїхати у відпустку десь на території України. Після буде служба в Національній гвардії України. Я повернуся до свого батальйону (ім. Кульчицького – ред.)”, – зазначив він.

Марків запевнив, що займатися політикою (як це робила після звільнення з російської в’язниці Надія Савченко) він не планує.

“Я – особа аполітична. Військовослужбовці повинні бути поза політикою. Свої політичні погляди, на мою думку, військовослужбовець повинен висловлювати під час таємного голосування”, – наголосив Марків.

Військовослужбовець уточнив, що вже готовий їхати на передову, але повинен пройти медогляд і всі протокольні процедури.

“Звик по життю закінчувати речі. Якщо вже присвятив себе військовій службі, тим паче що в мене підписаний контракт на 5 років, то бачу майбутнє поки що у військовій кар’єрі. Не просто служити для галочки, до якогось певного звання… Я цим живу. Пишаюся. Для мене військова форма має величезне значення. Для мене честь служити Україні”, – підсумував Марків.

Що відомо про справу Марківа?

У 2017 році італійські правоохоронці заарештували українського військового Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі.

Італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, громадянин РФ Андрій Миронов загинули у травні 2014 року в районі селища Андріївка поблизу Слов’янська Донецької області. Вони разом із французьким журналістом Вільямом Рогулоном (він отримав поранення) потрапили під мінометний вогонь.

Захист Марківа відкидав звинувачення у вбивстві та наполягав на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

12 липня 2019 суд міста Павія визнав Марківа винним в смерті Андреа Роккеллі. Він був засуджений до ув’язнення терміном 24 роки.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

У листопаді 2019 року Україна подала апеляцію на рішення італійського суду у справі Марківа.