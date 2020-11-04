Трансляцію зустрічі Марківа вела омбудсмен Людмила Денісова.

”Цей день для мене особисто надзвичайна подія. Можливо, це найважливіша моя особиста перемога. […] Я собі дав обіцянку вистояти, вистояти до кінця! Не тільки заради себе, а й заради усіх тих героїв, які віддали свої життя, які до сьогодні боряться за суверенність і незалежність нашої країни. Ми довели, що лише спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є. Правда існує і вона завжди перемагає”, – сказав Марків.

Він додав, що наразі планує провести час з дружиною і родиною.

”Головним моїм планом є бажання провести час з дружиною. Нагадаю, три роки чотири місяці і два дні, як я не бачив дружини. Це перший раз, що я її обійняв”, – сказав Марків.

Він також зазначив, що має намір залишитись у лавах Нацгвардії.

”Моя задача — це продовження служби у лавах Нацгвардії України”, – наголосив Марків.

Нацгвардієць також додав, що разом з адвокатами буде чекати остаточного висновку касації.

“Ми лишаємося на зв’язку з моїми адвокатами та чекаємо висновку касаційного суду. Однак, люди, які звинувачували наших захисників та нашу країну, повинні понести покарання”, – сказав він.