Про це повідомляє пресслужба НГУ.
За даними відомства, в Мукачево для цілодобового патрулювання прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Богуна, а також 2 тисячі бійців з Галицької бригади.
“У зв’язку з оперативною обстановкою, вчиненням низки правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам поліції, для стабілізації криміногенної ситуації в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Нацгвардії”, – зазначили у відомстві.
Так, починаючи з 9 лютого на вулицях Мукачево публічний порядок забезпечуватимуть спільні патрулі поліції і нацгвардійців.
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