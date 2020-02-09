Військовослужбовці Національної гвардії і співробітники поліції з 9 лютого нестимуть цілодобове патрулювання вулиць Мукачево після перестрілки, що сталася на цьому тижні.

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

За даними відомства, в Мукачево для цілодобового патрулювання прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Богуна, а також 2 тисячі бійців з Галицької бригади.

“У зв’язку з оперативною обстановкою, вчиненням низки правопорушень в місті Мукачево, з метою надання допомоги органам поліції, для стабілізації криміногенної ситуації в місті та Мукачівському районі Закарпатської області залучено оперативний резерв Нацгвардії”, – зазначили у відомстві.

Так, починаючи з 9 лютого на вулицях Мукачево публічний порядок забезпечуватимуть спільні патрулі поліції і нацгвардійців.