Національна гвардія України проводить антидиверсійну операцію через масштабні пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це поінформували в прес-службі НГУ.

Відзначається, що екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів (БАК) “вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС”, а також прилеглої території Київської та Житомирської областей.

Основною метою є виявлення нових осередків загоряння, поширення пожеж і пошук диверсійних груп, які можуть здійснювати підпали.

Крім того, під час моніторингу нацгвардійці виявляють й інших правопорушників (наприклад, сталкерів та дігерів).

Військовослужбовці Нацгвардії тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Вся інформація про осередки займання оперативно передається до ДСНС.