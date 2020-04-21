Про це поінформували в прес-службі НГУ.
Відзначається, що екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів (БАК) “вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС”, а також прилеглої території Київської та Житомирської областей.
Основною метою є виявлення нових осередків загоряння, поширення пожеж і пошук диверсійних груп, які можуть здійснювати підпали.
Крім того, під час моніторингу нацгвардійці виявляють й інших правопорушників (наприклад, сталкерів та дігерів).
Військовослужбовці Нацгвардії тісно співпрацюють із підрозділами Національної поліції та Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Вся інформація про осередки займання оперативно передається до ДСНС.
- У Мережі опубліковано відео, яке демонструє жахливі наслідки масштабних лісових пожеж у Київській та Житомирській областях.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раніше розповів про умисні підпали в Чорнобильській зоні відчуження.
- Як повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження, сума збитків від пожежі, за попередніми даними, сягає десятків мільйонів гривень.