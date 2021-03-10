Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Так, близько 2300 співробітників Національної гвардії продовжать місію підтримки поліції Капітолія.

При цьому уточнюється, що це майже наполовину менше, ніж залишалося після штурму будівлі. Рішення про продовження місії було прийнято після уважного вивчення запиту і ретельного розгляду його потенційного впливу на боєготовність.

“Протягом цього тривалого періоду співробітники Міністерства оборони будуть працювати з поліцією Капітолію США, щоб поступово скорочувати присутність Національної гвардії, якщо дозволять умови”, – додали в Пентагоні.