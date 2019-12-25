На Хмельниччині співробітники Служби безпеки України викрили на систематичній корупції начальника відділу Міністерства оборони.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією слідства, військовослужбовцем була організована схема отримання коштів від комерсантів за поставки газу на об’єкти міністерства.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що полковник брав хабарі та гарантував перемогу на тендерах у майбутньому 2020 році.

Повідомляється, що співробітниками спецслужби була зафіксована передача хабаря розміром у 80 тисяч гривень.

Крім того, військовослужбовець вимагав хабар у місцевого жителя в 40 тисяч гривень за ухилення від призову на строкову військову службу.

Відзначається, що у справі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а також ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).