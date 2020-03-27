Про це поінформували в прес-службі МВС України.

Відзначається, що факт зараження підтверджено у трьох поліцейських і курсанта. Випадки зафіксовані в Івано-Франківському і Бердянському відділах поліції, а також у поліції Києва.

Всі службові приміщення, де несли службу поліцейські, належним чином продезінфіковані.

Перший випадок захворювання був виявлений у дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного зі структурних підрозділів поліції Києва.

“Сьогодні, 27 березня, лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та у начальника поліції Києва Андрія Крищенка”, – наголошується в повідомленні.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з Крищенком. Всі вони проінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

“Додатково повідомляємо, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не перебували”, – зазначається в повідомленні.