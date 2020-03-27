Про це повідомляє прес-служба посольства в Facebook.
Уточнюється, що 27-го березня спеціальним рейсом в Доху вилетіли 140 українців.
Пізніше, увечері 27-го березня, громадяни України будуть доставлені з Дохи додому спеціальним рейсом української авіакомпанії Sky Up.
Водночас в посольстві підкреслили, що можливістю скористатися спецрейсом для повернення додому скористалися тільки половина громадян, які мають зворотні квитки катарських авіаліній.
У той же час в даний момент посольство опрацьовує можливість здійснення вже запланованих рейсів в Україну з Таїланду 28-го і 29-го березня, оскільки, як відомо, 27-го березня кордони України будуть закриті на в’їзд.
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