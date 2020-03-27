У посольстві України в Таїланді розповіли, скільки українців скористалися спецрейсом для евакуації.

Про це повідомляє прес-служба посольства в Facebook.

Уточнюється, що 27-го березня спеціальним рейсом в Доху вилетіли 140 українців.

Пізніше, увечері 27-го березня, громадяни України будуть доставлені з Дохи додому спеціальним рейсом української авіакомпанії Sky Up.

Водночас в посольстві підкреслили, що можливістю скористатися спецрейсом для повернення додому скористалися тільки половина громадян, які мають зворотні квитки катарських авіаліній.

У той же час в даний момент посольство опрацьовує можливість здійснення вже запланованих рейсів в Україну з Таїланду 28-го і 29-го березня, оскільки, як відомо, 27-го березня кордони України будуть закриті на в’їзд.