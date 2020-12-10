Про це інформує пресслужба НАБУ.
Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав гроші за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів.
“Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за “лояльність”, оцінивши її у 250 тис. дол. США”, – сказано в повідомленні.
Фото: Пресслужба НАБУ
Начальник порту діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав хабар для подальшої передачі посадовцю.
Цих двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.
На сайті ДП “МТП “Чорноморськ” зазначено, що обов’язки директора підприємства виконує Олександр Попов.
- Детективи НАБУ викрили колишнього посадовця “Миколаївобленерго”, який пропонував главі Фонду державного майна Дмитрові Сенниченку $100 тисяч хабаря за працевлаштування на посаду керівника цього ж обленерго.