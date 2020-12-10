Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили на вимаганні та отриманні хабара у 250 тис. доларів США керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та особу-посередника.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що керівник державного підприємства вимагав гроші за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів.

“Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за “лояльність”, оцінивши її у 250 тис. дол. США”, – сказано в повідомленні.

Фото: Пресслужба НАБУ

Начальник порту діяв за посередництва представника іншого кредитора приватної компанії, який отримав хабар для подальшої передачі посадовцю.

Цих двох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

На сайті ДП “МТП “Чорноморськ” зазначено, що обов’язки директора підприємства виконує Олександр Попов.