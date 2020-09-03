Служба безпеки України затримала на хабарі начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, посадовець спільно з підлеглим керівником відділу вимагали $37 тисяч (понад 1 млн гривень) у місцевого бізнесмена. За цю суму зловмисники обіцяли комерсанту перекваліфікувати на м’якшу статтю кримінальне провадження у справі про нібито несплату податків.

Правоохоронці затримали обох фігурантів у Тернополі, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одразу після отримання всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та направлення до суду клопотань про обрання запобіжних заходів.

Фото: СБУ

Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими ДБР, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, за сприяння Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.

Згідно з інформацією на сайті ГУ ДФС у Тернопільській області обов’язки начальника оперативного управління виконує Олег Дурняк, котрий обіймає посаду першого заступника начальника управління.