Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За попередньою інформацією, посадовець спільно з підлеглим керівником відділу вимагали $37 тисяч (понад 1 млн гривень) у місцевого бізнесмена. За цю суму зловмисники обіцяли комерсанту перекваліфікувати на м’якшу статтю кримінальне провадження у справі про нібито несплату податків.
Правоохоронці затримали обох фігурантів у Тернополі, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, одразу після отримання всієї суми хабара.
У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та направлення до суду клопотань про обрання запобіжних заходів.
Фото: СБУ
Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчими ДБР, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, за сприяння Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.
Згідно з інформацією на сайті ГУ ДФС у Тернопільській області обов’язки начальника оперативного управління виконує Олег Дурняк, котрий обіймає посаду першого заступника начальника управління.
- Президент Володимир Зеленський у червні звільнив голову Кіровоградської області Андрія Балоня, якого заскочили на хабарі в 1,8 млн гривень.