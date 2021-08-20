Начальник Головного управління Національної поліції України в Харківській області Андрій Рубель подав у відставку.

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

“Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це вже історія”, – наголосив Андрій Рубель.

Він подякував особовому складу поліції Харківщини “за фаховість, витримку, за професійну і виснажливу роботу 24/7”.

“Разом ми зробили багато. Головний результат – завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці”, – додав Рубель.

Андрій Рубель – полковник поліції. Він народився у 1983 році в Чернігівській області. У 2004 році закінчив Національний університет внутрішніх справ.

Службу в органах розпочав на посаді оперуповноваженого відділу карного розшуку Солом’янського районного управління Головного управління МВС в Києві.

Згодом працював на різних посадах у поліції Києва та області, в департаментах карного розшуку, внутрішньої безпеки, очолював Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, а також керував роботою поліції Закарпатської області.

Андрій Рубель очолив ГУ Нацполіції в Харківській області в грудні 2020 року.

Варто зауважити, що на сайті Нацполіції Харківщини Рубель поки що зазначений як її начальник.

Тим часом, у ЗМІ з’явилася інформація, що замість нього на посаду начальника харківської поліції буде призначено Станіслава Перліна – керівника Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Нагадаємо, що минулого тижня відбулася зміна керівника поліції Києва. Андрій Крищенко, який займав цю посаду з грудня 2015 року, подав у відставку. Замість нього було призначено Івана Вигівського, який раніше очолював ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Як відомо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде у відставку спільно з Арсеном Аваковим.

Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, нардепа від “Слуги народу” та голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

16 липня Верховна Рада підтримала призначення Монастирського на посаду нового голови МВС.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію. Він також підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.