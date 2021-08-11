Начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко йде у відставку з цієї посади.

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

“Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили”, – зазначив Крищенко.

Він нагадав, що працював у поліції Києві понад 5,5 років, та коротко перерахував здобутки на посаді.

“Більш ніж п’ять з половиною років я пліч-о-пліч провів із поліцейськими Києва. Це був непростий час постійних викликів і кризових ситуацій, інколи трагедій та невдач і часто – успіхів… У цьому періоді – тисячі масових акцій, “Євробачення” і фінал Ліги чемпіонів, розкриття резонансних і серійних злочинів, вдосконалення професійного рівня поліцейських. Ми рухалися вперед, підтримували всі нововведення і самі ініціювали впровадження пілотних проектів, які згодом поширювалися на всі поліцейські підрозділи”, – наголосив Крищенко.

Він також подякував співробітникам столичної поліції “за роботу, підтримку і готовність нести службу, незважаючи на напружений графік і щоденне навантаження”.

Варто зазначити, що чутки про відставку Андрія Крищенка з’явилися ще 5 серпня. Тоді в пресслужбі поліції Києва в коментарі #Буквам їх спростовували та зауважували, що “наразі Андрій Крищенко є керівником”.

Наступного дня голова Національної поліції Ігор Клименко заявляв у коментарі журналістам, що рішення про відставку Крищенка “не ухвалено” і “він продовжує виконувати свої обов’язки”.

Андрій Крищенко очолював Головне управління Національної поліції Києва з грудня 2015 року. Він – генерал поліції 3-го рангу.

Крищенко відомий тим, що в квітні 2014 року захищав Горлівський райвідділ міліції під час штурму проросійських терористів і скинув з даху будівлі російський триколор. Після цього він був сильно побитий і поранений.

За мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі Крищенка нагородили орденом “За мужність” III ступеня.

За каденції Крищенка сталася трагічна стрілянина у Княжичах Київської області. Тоді унаслідок перестрілки між співробітниками Служби держохорони і Національної поліції загинули 5 поліцейських.

Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Андрія Крищенка подати у відставку, зазначаючи, що очільник поліції Києва брав участь у плануванні вказаної спецоперації у Княжичах.

За результатами службового розслідування були звільнені не менше 8 співробітників правоохоронних органів. Андрію Крищенку винесли попередження “про неповну посадову відповідність”.

Нагадаємо, що 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде у відставку спільно з Арсеном Аваковим.

Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, нардепа від “Слуги народу” та голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

16 липня Верховна Рада підтримала призначення Монастирського на посаду нового голови МВС.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію. Він також підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.