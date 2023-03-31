Служба безпеки України викрила начальницю Житомирської митниці та її поплічників на системній корупції.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки України припинила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. До незаконних оборудок причетне керівництво установи, яке систематично “обкладало даниною” місцевих бізнесменів.

Як встановили слідство, організаторкою схеми виявилась начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

Вони вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.

В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів.

За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано “на гарячому” під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів.

Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).