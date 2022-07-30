Юрій Дабіжа - хірург з 47-річним стажем, розповів про те, як рятував дітей, поранених внаслідок ракетного удару росіян по Сергіївці (Одеська область). Лікар зізнався, що раніше подібні травми бачив лише у фільмах жахів.

Історію хірурга опублікувало МОЗ України.

Юрій Дабіжа розповів, що те, з чим він зіштовхнувся після 24 лютого 2022 року – перевернуло його життя.

“Мінно-вибухова травма – це ніби епізод із фільму жахів. Від швидкості ухвалення рішень залежить життя, особливо коли йдеться про порятунок дітей”, – наголосив хірург.

Лікар додав, що за 47 років роботи бачив не мало. Були пацієнти з ножовими пораненнями, вогнепальними, після автокатастроф. Проте поранення, які люди отримують на війну – зовсім інші.

Коли російські окупанти завдали ракетного удару по курортному містечку Сергіївка, до лікарні один за одним приїжджали “швидкі” з пораненими. Одночасно було близько 30 пацієнтів.

“Ми працювали у трьох операційних одночасно. Невеликі ушкодження зашивали просто у перев’язочних”, – пригадав лікар.

1 липня до медзакладу привезли 8-річного хлопчика. Під час ракетного удару він спав. Він, разом з мамою, знаходився у квартирі на 8 чи 9 поверсі, коли у будинок влучила російська ракета.

“У дитини були рани по всьому тілу та відкритий перелом плеча. Друзки скла потрапили в шию і перерізали сонну артерію. Він міг померти від втрати крові, її вже майже не було. За норми еритроцитів до п’яти – в нього був мільйон! Ми перелили йому більше літра крові, вивели зі стану шоку. На щастя, нам вдалося його врятувати”, – розповів Юрій Дабіжа.

Ще одна дівчинку внаслідок обстрілу привалило плитою: у її тілі було тисячі осколків, рани, відкриті переломи стегна, гомілки та руки.

“Таке тільки у фільмах жахів показують. Ми врятували їй життя, вивели зі стану шоку. Але ніжку повністю врятувати не вдалося, довелось ампутувати. Це було дуже страшно”, – додав лікар.

Хірург зізнався, що дуже важко працювати, коли одночасно є декілька тяжкопоранених, адже ухвалювати рішення потрібно швидко, від цього залежить життя постраждалих.

“На щастя, у нашій лікарні все є для порятунку пацієнтів. Ми готові надавати допомогу в будь-який момент”, – резюмував він.

ДОВІДКА: У ніч на 1 липня російські окупанти випустили з Чорного моря декілька ракет по Одеській області, які влучили у багатоповерхівку та базу відпочинку. Як наслідок, загинуло понад десяток осіб, а ще понад 30 – поранено. Серед жертв є діти.