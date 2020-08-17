#Букви зібрали інформацію, що зараз відбувається в Білорусі.

Тихановська оприлюднила нове відеозвернення

Світлана Тихановська виступила з новим відеозверненням, в якому заявила про готовність стати національним лідером Білорусі, щоб звільнити політв’язнів і провести нові вибори.

“Ви віддали мені свої голоси, я дуже це ціную, я абсолютно точно знаю, чому ви це зробили. Ми всі хочемо вийти з цього нескінченного кола, в якому опинилися 26 років тому. Я готова прийняти на себе відповідальність і виступити в цей період в як національного лідера з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв’язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і умови для організації нових президентських виборів “, – сказала Тихановська.

МТЗ оголосив страйк

Мінський тракторний завод оголосив страйк, робітники почали залишати територію підприємства.

Вранці відбулася зустріч представників трудових колективів з гендиректором в будівлі заводоуправління.

До візиту люди підготувалися і склали звернення, в якому виклали вимоги.

До страйкарів приєдналися співробітники Белтелерадіокомпанії

На страйк вийшли режисери, оператори, і ті, хто минулого тижня написав заяву про звільнення.

Співробітники державного мовника вимагають від керівника компанії Івана Ейсмонта визнати недійсними результати виборів президента Білорусі, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв’язнів, скасувати цензуру в ЗМІ.

Лукашенко прилетів до страйкуючих працівників заводів на вертольоті

Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті до страйкуючих працівників підприємств в Мінську. Він заявив, що повторних президентських виборів, яких хочуть протестувальники і учасники страйку, не буде.

“Ви говорите про несправедливі вибори і хочете провести справедливі? Відповідаю вам на це питання. Ми провели вибори. Поки ви мене не вб’єте, інших виборів не буде”, – сказав Лукашенко робочим.

Також він додав, що в разі повторних виборів заводи прийдуть до занепаду.

У Білорусі на кілька хвилин зник інтернет

У Мінську та інших містах Білорусі на кілька хвилин відключили домашній і мобільний інтернет.

За інформацією Euroradio, перебої з доступом до мережі почалися відразу після протесту робітників на Мінському заводі колісних тягачів, які зустріли Олександра Лукашенка з криками “Іди”.

Страйки тривають по всій країні

Колона страйкуючих йде від Мінського заводу колісних тягачів, де був Лукашенко, на Мінський автомобільний завод. Тим часом, демонстранти зібралися біля будівель телеканалу ОНТ на Комуністичній і БТ на Макаєнці.

Протестують також на Білоруськалій, БМЗ, МТЗ.

Минск. Фотографии митинга работников заводов и тех, то к ним присоединился. Фото: Ольга Шукайло pic.twitter.com/RrfM47B4lB — TUT.BY (@tutby) August 17, 2020

Митинг у здания ОНТ днем 17 августа. pic.twitter.com/IjPWxskFx3 — TUT.BY (@tutby) August 17, 2020

Два співробітника білоруського МЗС вийшли на пікет біля будівлі відомства

Під будівлею білоруського МЗС працівник центрального апарату відомства В’ячеслав Казаченок влаштував одиночний пікет. До нього приєдналася заступник начальника управління Євразійської інтеграції Олена Копанева.

Казаченок звернувся до силовиків і закликав їх не бити лежачих, безпорадних, дітей, жінок і людей похилого віку, пам’ятати про честь і совість.