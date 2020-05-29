Національному будинку органної та камерної музики, що розташований у приміщенні костелу Святого Миколая в Києві, відключили електрику через борги, що виникли під час карантину.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook менеджер Ансамблю класичної музики імені Б. Лятошинського Національного будинку органної та камерної музики України Ольга Кононенко.

“28 травня, в розпал робочого дня, в Національному будинку органної та камерної музики України (він же костел Святого Миколая) була повністю зупинена діяльність організації шляхом зухвалого відключення електропостачання!!!” – зазначила Кононенко.

За її словами, відключення здійснив постачальник послуг електропостачання YASNO (ТОВ “Київські енергетичні послуги”, вони ж DTEK).

Причиною відключення став борг за електрику в розмірі 14 тисяч грн. Як пояснила Кононенко, через карантин в Національному будинку органної музики припинилися концерти, які були єдиним джерелом надходжень для оплати комунальних послуг.

“Ціна питання – борг 14000.00 грн в зв’язку з припиненням концертної діяльності, яка є єдиним джерелом фінансових надходжень для оплати комунальних послуг і послуг електропостачання!!!! Це при тому, що вже двічі за місяць керівництво на їх письмові вимоги-претензії надає письмові пояснення і гарантійні листи про обов’язкове погашення заборгованості, як тільки відновиться концертна діяльність згідно з вказівками Уряду”, – наголосила Кононенко.

Вона уточнила, що додзвонитися постачальнику послуг не вдавалося “тижнями”, щоб дізнатися резолюцію на гарантійні листи. Сьогодні все ж вдалося додзвонитися. В офісі YASNO повідомили, що листи ще розглядаються, а світло, згідно з планом, планували відключити не раніше 10 червня.

У зв’язку із ситуацією, що склалася, Кононенко нагадала, що раніше влада обіцяла врегулювати питання оплати комунальних послуг під час карантину.

“Як я розумію, держава (органи влади) ніяким документом не “попросили” (воно ж “зобов’язали”/”роз’яснили”/”дали вказівку”) цьому “постачальнику послуг” не займатися рекетом під час виживання організацій у період карантинної кризи. Тому їм наплювати, що наобіцяв Гарант, і вони ведуть “гру без правил”, а точніше “гру в одні ворота”… Якщо по суті, то керівництво Національного будинку органної та камерної музики України вже другий день поспіль не може знайти крайнього і винного в незаконному відключенні світла між постачальником і розподільником YASNO і DTEK”, – написала Кононенко.