Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку з 13,5 % до 11 % річних із 31 січня 2020 року.

Про це поінформували в прес-службі НБУ.

“Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні 5 % і підтримати стійке економічне зростання”, – наголошується в повідомленні.

Рішення про подальше зниження ставки пов’язано з тим, що в 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1 % і вперше увійшла в цільовий коридор, встановлений Національним банком ще в 2015 році (5 % ± 1 відсотковий пункт).

Вирішальний вплив на швидке уповільнення інфляції наприкінці 2019 року мало зміцнення гривні.

В НБУ також прогнозують зниження облікової ставки до 7 % на кінець поточного року.

“Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7 % на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні. Очікується, що найбільше облікова ставка знизиться впродовж першого півріччя поточного року. Це вплине на подальше зниження вартості кредитів для бізнесу та населення, а також стимулюватиме ділову активність”, – наголосили в Нацбанку.

Облікова ставка НБУ – це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.