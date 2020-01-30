Про це поінформували в прес-службі НБУ.
“Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні 5 % і підтримати стійке економічне зростання”, – наголошується в повідомленні.
Рішення про подальше зниження ставки пов’язано з тим, що в 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1 % і вперше увійшла в цільовий коридор, встановлений Національним банком ще в 2015 році (5 % ± 1 відсотковий пункт).
Вирішальний вплив на швидке уповільнення інфляції наприкінці 2019 року мало зміцнення гривні.
В НБУ також прогнозують зниження облікової ставки до 7 % на кінець поточного року.
“Національний банк прогнозує зниження облікової ставки до 7 % на кінець 2020 року завдяки швидкому поліпшенню макроекономічної ситуації в країні. Очікується, що найбільше облікова ставка знизиться впродовж першого півріччя поточного року. Це вплине на подальше зниження вартості кредитів для бізнесу та населення, а також стимулюватиме ділову активність”, – наголосили в Нацбанку.
Облікова ставка НБУ – це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.
- У грудні Національний банк України прийняв рішення різко знизити облікову ставку – до 13,5% річних (з 15,5% річних станом на жовтень 2018 року).
- Раніше Національний банк України (НБУ) скасував обмеження на купівлю іноземної валюти і банківських металів на суму не більше 150 тисяч гривень на день.
- Національний банк України підвищив прогноз темпів економічного зростання на 2019 і 2020 роки до 3,5% і на 2021 – до 4%.