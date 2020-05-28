Про це йдеться у заяві центра.

До початку 2020 року центр не отримав державного фінансування. Причиною називають саботаж з боку керівництва Державного агентства України з питань кіно, а також подачу Держагентством в Мінфін занижених показників фінансування Центру.

Варто зазначити, що бюджетними коштами покривається 70% заробітного фонду центру. Станом на травень невиплаченою залишається заробітна плата працівників за січень і лютий 2020.

“Зважаючи на відсутність фінансування, адміністрацією центру було прийнято рішення переведення всього особового складу в простій в березні-травні зі збереженням 2/3 окладу”, – йдеться у заяві.

Весь дохід від госпдіяльності за березень-квітень направили на виплати заборгованості із зарплати.

“Центр за свій рахунок здійснював сплату необхідних податків і зборів, оплату комунальних послуг і охорони, забезпечуючи збереження фільмофонду, архівного та музейного фондів. Однак через введення на території України карантину основний дохід Центру, який на 70% складається з доходу від оренди нерухомості і проведення заходів, в березні-квітні було повністю втрачено. Оборотні кошти підприємства вичерпані”, – заявили співробітники.

З кінця травня центр вже не здатний більше платити обов’язкові податки і існуючі зобов’язання за договорами.

А відновлення бюджетного фінансування в зв’язку з незатвердженням паспорта бюджетної програми найближчим часом не прогнозується.

Центр заявив, що звернення до Міністерства культури і інформаційної політики та комітету Верховної Ради з питань культури та інформаційної політики з проханням відновити гарантоване законом бюджетне фінансування результатів не дало.

“Як член Міжнародної федерації кіноархівів Центр змушений повідомити правління Федерації про загрозу цілісності унікального фільмофонду, охорону та дотримання кліматичних умов зберігання якого далі забезпечувати можливості немає”, – йдеться в заяві.