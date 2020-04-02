Ролик опубліковано на Youtube-каналі France Musique.
Перебуваючи на карантині, артисти Національного симфонічного оркестру Франції виконали один із найпопулярніших творів французького композитора-імпресіоніста Моріса Равеля — “Болеро”.
Кожен з музикантів записав удома свій уривок виступу, після ці записи були об’єднані.
Спершу на відео з’являються скрипаль, віолончеліст та перкусіоніст. З розвитком твору до них приєднуються інші музиканти, наприкінці запису кількість учасників сягає кількох десятків.
Протягом всього ролика на інструменті барабанщика видніється попереджувальний напис: “Stay home” — “Залишайся вдома”.
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