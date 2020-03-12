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«Нацкорпус» звинуватив Сивоху у державній зраді і звернувся в СБУ

"Національний Корпус" направив в Службу безпеки повідомлення про вчинення державної зради радником секретаря Служби національної безпеки і оборони Сергієм Сивохо, який 12 березня ініціював в Києві захід під назвою "Національна платформа примирення і єдності".

Четвер, 12 березня 2020, 18:11

Про це йдеться в заяві на сайті Нацкорпуса.

“Як стало відомо, мета вищезгаданого заходу — “порозуміння з другою стороною громадянського конфлікту на Донбасі”. Вважаємо, що подібне формулювання є не лише помилковим, але і протизаконним”, — йдеться у повідомленні “Нацкорпусу”.

У партії нагадали, що відповідно до закону окремі райони Донецької та Луганської областей є “тимчасово окупованою територією України, в межах якої збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль”.

“У зв’язку з цим будь-які спроби “налагодження діалогу” з представниками окупаційних адміністрацій та особами, які сприяють незаконній окупації території України, є державною зрадою та посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України” відповідно до ст. 110, 111 КК України”, — наполягають у партії.

Відповідно у “Нацкорпусі” вбачають у діях Сивохи та інших організаторів презентації Національної платформи примирення і єдності склад злочину, передбачений вищевказаними статтями Кримінального кодексу України.

“Проведення “платформ примирення” в умовах окупації частини території України позбавляє можливості відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України, а отже – сприяє протиправним діям Російської Федерації”, – наголошується у зверненні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 214, 215 КПК України, Національний Корпус просить СБУ зареєструвати подане повідомлення про вчинення злочину до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за вчинення дій, які мають ознаки складу злочину, передбачених ч.1 ст. 110, ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

До цього представники Нацкорпусу силою виштовхали Сивохо із залу і штовхнули, після чого він впав.

Поліція Києва затримала 15 учасників зіткнень на презентації Національної платформи примирення і єдності, які напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Теги: Нацкорпус, СБУ, Сергей Сивохо, госизмена

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