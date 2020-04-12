Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“Щотижня протягом місяця ми будемо презентувати відео, створене з використанням записів на смартфони, зроблених артистами Національної опери України. На цьому тижні ми починаємо проєкт музичним твором, який є символом національної історії та художньої спадщини Італії – хором “Va, pensiero” з опери “Набукко” Джузеппе Верді. Таким чином ми долучаємося до ініціативи #MusicaSenzaFrontiere (# МузикаБезКордонів) нашого партнера Ravenna Festival, який в 2018 році продемонстрував свою солідарність України концертами “Шляхи дружби” під керівництвом видатного диригента сучасності маестро Ріккардо Муті в Києві і Равенні”, – повідомляють організатори проекту.

Посол Італії в Україні Давида Ла Чечіліа зазначає, що організатори долучаються до акції #WeAreInItaly – #staytunedonIT (# МіІталія – # залішаймосяназв’язкузІТ), яку Міністерство закордонних справ Італії розпочало в підтримку культурної індустрії та інноваційних секторів в зв’язку з викликаною коронавірусом надзвичайною ситуацією.

“Під хештегом # КультураНеЗупиняється (#LaCulturaNonSiFerma) мають намір принаймні частково компенсувати численні музичні заходи, проведення яких було заплановано на цю весну”, – зазначає дипломат.