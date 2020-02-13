Уже в цю суботу, 15 лютого, відбудеться другий півфінал національного відбору на "Євробачення-2020".

#Букви розповідають, хто учасники і де можна подивитися виступи.

У другому півфіналі буде вісім учасників, а саме:

MOONZOO feat. F.M.F. Sure

FO SHO

Еліна Іващенко

Олександр Порядінскій

GARNA

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

За підсумками другого півфіналу визначитися три учасники, які приєднаються до фіналістів першого етапу – KRUTЬ, Go-A і Jerry Heil.

Судити учасників другого півфіналу будуть – актор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і гендиректор “Хіт FM” Віталій Дроздов, а також глядачі, які зможуть голосувати під час прямого ефіру.

Сергій Притула – незмінний ведучий півфіналів і фіналу українського нацвідбору.

Де і коли дивитися півфінал?

Транслювати другий півфінал нацвідбору будуть телеканали СТБ та “UA: Перший”, а також на YouTube. Стартує трансляція 15 лютого о 19:00.

Фінал українського національного відбору відбудеться 22 лютого.

Сам міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020” пройде у місті Роттердам. Перший і другий півфінали – 12 і 14 травня відповідно, а фінал – 16 травня.