#Букви розповідають, хто учасники і де можна подивитися виступи.
У другому півфіналі буде вісім учасників, а саме:
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Еліна Іващенко
- Олександр Порядінскій
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
За підсумками другого півфіналу визначитися три учасники, які приєднаються до фіналістів першого етапу – KRUTЬ, Go-A і Jerry Heil.
Судити учасників другого півфіналу будуть – актор Андрій Данилко, співачка Тіна Кароль і гендиректор “Хіт FM” Віталій Дроздов, а також глядачі, які зможуть голосувати під час прямого ефіру.
Сергій Притула – незмінний ведучий півфіналів і фіналу українського нацвідбору.
Де і коли дивитися півфінал?
Транслювати другий півфінал нацвідбору будуть телеканали СТБ та “UA: Перший”, а також на YouTube. Стартує трансляція 15 лютого о 19:00.
Фінал українського національного відбору відбудеться 22 лютого.
Сам міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2020” пройде у місті Роттердам. Перший і другий півфінали – 12 і 14 травня відповідно, а фінал – 16 травня.
- На міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2020”, який у травні відбудеться в Роттердамі (Нідерланди), Україна виступить у першому півфіналі.
- Раніше організатори презентували офіційний логотип міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який цього року відбудеться в Роттердамі (Нідерланди). Його виконано у формі переривчастого кола, складеного з прапорів 41 країни-учасниці в порядку їхньої першої участі.
- У жовтні став відомий офіційний слоган 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2020”. Тож захід пройде під девізом Open Up (“Відкрийся”).