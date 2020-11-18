Національна поліція виступає за розширення підстав застосування правоохоронцями електрошокера. Шокер хочуть прирівняти до вогнепальної зброї.

Про це написав голова Нацполіції Ігор Клименко у своєму блозі на “Інтерфакс-Україна”.

За словами Клименка, поліція пропонує дозволити використання електрошокера у випадках затримання особи, яка:

вчинила тяжке або особливо тяжке правопорушення і намагається втекти або ж чинить спротив поліціянтові;

чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти;

погрожує зброєю або будь-яким іншим предметом, що загрожує життю чи здоров’ю людей.

На думку Клименка, розширення підстав для застосування шокера дасть змогу мінімізувати завдання травм порушнику, тож необхідно внести зміни до закону “Про Нацполіцію”.

“Маючи таку альтернативу, поліціянт зможе використати менш травматичний для особи спосіб затримання та зведе до мінімуму ймовірність отримання поранення правопорушником”, – пояснив він.

Клименко зазначив, що закон передбачатиме заборону використовувати електрошокери щодо малолітніх та неповнолітніх, вагітних жінок, а також осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості.