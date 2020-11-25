Національна поліція з невідомою метою закуповує електротранспорту на 100 тисяч гривень.

Відповідний тендер опублікований на сайті системи публічних закупівель Prozorro 24 листопада.

Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України, розташований на вулиці Академіка Богомольця, 10, має намір за 101,5 тисячу гривень планує закупити:

2 гіроскутери типу Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 або еквівалент

2 гіроборди типу IO CHIC SMART-F/S3 Black або еквівалент

2 електросамокати типу XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 або еквівалент

2 моноколеса типу INMOTION SCV V5+ black або еквівалент

Місцем постачання зазначених товарів вказано адмінбудівлю за адресою вул. Святошинська 27 в Києві. За даними з відкритих реєстрів, за цією адресою розташована Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби, Управління капітального будівництва та розвитку ДКВС та ГО “Всеукраїнська пенітенціарна асоціація України”.

Закупівля має відбутися до 22 грудня. Для кого саме і з якою метою закуповуються зазначені моделі — невідомо.