У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що українська поліція правомірно припинила розслідування у справі, де фігурував нинішній президент США Джо Байден.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Зокрема, суд відмовив ексгенпрокурору Віктору Шокіну в задоволенні скарги на дізнавача поліції, який закрив у вересні 2020 року кримінальне провадження, в якому фігурував Байден.

“Кримінальне провадження №62020000000000236 було закрите 23 вересня 2020 року (а це ще за декілька місяців до проведення виборів президента США) у зв’язку із відсутністю складу злочину. З цим рішенням не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції в суд. Детально ознайомившись з матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: в задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-к). Поліція закрила справу на законних підставах”, – зазначили в МВС.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року стало відомо, що Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена, порушене за заявою ексгенпрокурор України Віктора Шокіна.

Раніше Шокін заявляв, що у 2016 році був звільнений з посади генпрокурора через нібито тиск з боку колишнього віцепрезидента США Байдена. За його словами, Байден вимагав звільнити його в обмін на надання Україні гарантій на $1 млрд доларів. Причиною для цього було розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена — Хантер.

У лютому за рішення суду провадження за заявою Фокіна було відкрито, проте у ньому не було зазначене ім’я особи, яка нібито втручалася в діяльність Шокіна.