В Україні сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Найбільше порушень правоохоронці зафіксували у Херсонській, Одеській, Київській та Сумській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, розпочато два кримінальні провадження та складено два адміністративні протоколи.

До підрозділів поліції надійшло 54 повідомлення, пов’язаних із виборчим законодавством. Зокрема, 18 – у Херсонській, 13 – в Одеській, 12 – у Київській, по 4 – у Донецькій та Сумській, 3 – у Волинській областях.

При цьому найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації.

За результатами перевірок складено два адміністративні протоколи: за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) у Херсонській області та за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Київській області.

Окрім цього, поліція Одещини розпочала два кримінальні провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України за фактом несвоєчасного відкриття двох дільниць.