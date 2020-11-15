Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Крім того, розпочато два кримінальні провадження та складено два адміністративні протоколи.
До підрозділів поліції надійшло 54 повідомлення, пов’язаних із виборчим законодавством. Зокрема, 18 – у Херсонській, 13 – в Одеській, 12 – у Київській, по 4 – у Донецькій та Сумській, 3 – у Волинській областях.
При цьому найбільше зафіксовано фактів незаконної агітації.
За результатами перевірок складено два адміністративні протоколи: за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) у Херсонській області та за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Київській області.
Окрім цього, поліція Одещини розпочала два кримінальні провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України за фактом несвоєчасного відкриття двох дільниць.
- Сьогодні в семи містаї Україні проходить повторне голосування на місцевих виборах. Причиною повторного голосування стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.