Національна поліція України повідомила, що має у своєму розпорядженні інформацію про можливих замовників вбивства білоруського журналіста Павла Шеремета - документи і аудіозаписи, зроблені не пізніше 2012 року.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

У грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою Служби зовнішньої розвідки України інформацію щодо вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

“Документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, вже надійшли в розпорядження слідства і становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину. Фрагменти інформації … опубліковані в мережі Інтернет. На оприлюднених записах невстановлені особи обговорюють питання вбивства журналіста Павла Шеремета. Зокрема, наголошувалося на варіанті отруєння із використанням токсичних речовин, а також підрив”, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Наразі Нацполіція отримала дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо торік на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.