У Кабінеті Міністрів України доручили Національній поліції перевірити відмову вводити той чи інший рівень епідеміологічної небезпеки в окремих районах.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Держкомісія ТЕБ та НС висловила сильне занепокоєння рішеннями окремих територіальних комісій ТЕБ та НС, які, всупереч постанові Кабінету Міністрів, не вводять ті чи інші зони, які визначені відповідно до адаптивному карантину. Зокрема, “червону” зону в деяких містах”, – зазначив Немчінов.

Він уточнив, що тепер цим питанням займуться поліція і Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“Дали доручення Нацполіції і ДСНС провести аналітичну роботу і доповісти на найближчому засіданні комісії щодо таких протиправних дій”, – розповів Немчінов.

(На відео – з 2:25)

Варто зазначити, що на початку серпня в Луцьку й Тернополі відмовилися запроваджувати жорсткий карантин, попри внесення міст до “червоної зони”. А влада Львова вирішила не вводити додаткові обмеження через включення міста до “помаранчевої” зони карантину.