Сьогодні, 12 січня, співробітники Національної поліції затримали групу кілерів, які обґрунтовано підозрюються у низці вбивств, в тому числі - в убивстві Аміни Окуєвої, добровольця, яка воювала на Донбасі на стороні України.

Про це у Facebook написав голова МВС України Арсен Аваков.

“У 2017 році група невідомих розстріляла машину Осмаєва і Окуєвої на залізничному переїзді під Києвом. Осмаєв був поранений, була вбита Аміна Окуєва. Добре пам’ятаю той сумний день. Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обґрунтовано підозрюваних у низці вбивств … і в тому числі – в убивстві Аміни”, – зазначив Аваков.

За його словами, ДНК затриманого збіглося з ДНК, яке було виявлено на кинутій на місці злочину зброї. Тривають слідчі дії.

Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 12 січня 2020 р.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня 2017 року за Києвом на залізничному переїзді розстріляли автомобіль з Адамом Осмаєвим і Аміною Окуєвою. Жінка була вбита, а її чоловік отримав поранення в ногу.

Окуєва загинула від пострілу в голову.