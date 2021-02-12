Нацрада через суд хоче анулювати ліцензії «112 Україна» та Zik

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оголосила про намір подати 5 судових позовів щодо скасування ліцензій телеканалів "112 Україна" та Zik, які неодноразово отримували попередження та штрафи через численні порушення законодавства.

Про це повідомили у пресслужбі Нацради.

Щодо “112 Україна”

Під час засідання 12 лютого Нацрада розглянула результати відразу п’яти перевірок телеканалу. Після них телеканал отримав 2 попередження та один штраф. До того ж ґрунтуючись на трьох перевірках, Нацрада звертатиметься до суду з вимогою анулювати ліцензію телеканалу.

Перша перевірка включала моніторинг етерів за серпень-грудень 2019 році. Аналізувалися висловлювання запрошених політиків (Медведчук, Рабінович, Лукаш, Червоненко, Королевська, Пальчевский).

“Моніторинг телеканалу засвідчив, що телеканал надавав перевагу в етерному часі певним особам, риторика висловлювань яких є досить передбачуваною і такою, що підбурює до дискримінації, ворожнечі, насильства. Це свідчить про свідомий вибір ліцензіата, тому твердження, що вислови цих осіб були поширені у прямому ефірі і їх не можна було передбачити, є нікчемними”, — інформує Нацрада.

Через таке порушення компанії ТОВ “ТРК “112-ТВ” було оголошено попередження.

Також регулятор виявив заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в етері телеканалу. За це “112 Україна” має заплатити штраф в розмірі 114 тисяч гривень.

За порушення, що мали місце в березні 2020 року, телеканал отримав друге попередження. Йдеться про трансляцію шоу (“Аншлаг и компания”, “Большой бенефис Елены Степаненко” тощо) без зазначення авторів та виробників. Авторами цих шоу є юрособи з Росії, щодо яких Україна неодноразово застосовувала санкції.

Крім цього, Нацрада запланувала 3 перевірки телеканалу у січні 2021 року. Вони стосувалися етеру, присвяченого зустрічі президента РФ Володимира Путіна з головою політради партії “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком, де обговорювали російську вакцину проти коронавірусу та налагодження відносин між Росією та Україною, етеру з комуністом Петром Симоненком, а також реплік Медведчука щодо суперечливої статі Путіна про причини Другої світової війни.

Нацрада вимагала від телеканалу документи (журнал обліку передач, завірену сітку мовлення, копію редакційного статуту), але телеканал відмовився надати їх.

“У зв’язку з цим було складено акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації. Така відмова відповідно до пункту “г” частини п’ятої статті 37 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” є підставою для звернення до суду щодо анулювання ліцензії. […] Регулятор по кожній із цих трьох перевірок звернеться до суду щодо анулювання ліцензії“, — інформує Нацрада.

Щодо телеканалу Zik

Сьогодні регулятор розглядав результати трьох перевірок телеканалу. Телеканал отримав попередження та штраф. Також Нацрада звертатиметься до суду з вимогою анулювати ліцензію телеканалу.

Перевірка за листопад виявила поширення в етері закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження. Це відбувалося під час трансляції анонсу телемарафону “Реванш соросятні”. За це було оголошено попередження та накладено штраф в розмірі 341 тисячі гривень.

Також перевірки телеканалу були призначені на березень та жовтень минулого року. Вони стосувалися порушень, зафіксованих під час трансляції марафону “Тхне Соросом” та висвітлення зустрічі Медведчука з Путіним. Тоді Zik, як і “112 Україна” відмовився надати документи Нацраді, через що регулятор не зміг здійснити перевірку. Це є підставами для звернення Нацради до суду для анулювання ліцензії.