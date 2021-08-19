Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду із позовом щодо анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" – каналу "Наш" – через те, що компанія не усунула порушення, за які вже отримала штрафні санкції.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Крім того, щодо ТОВ “Наша Прага” (логотип “Максі-ТВ”) Нацрада вирішила застосувати санкцію “стягнення штрафу”, що становитиме 25% розміру ліцензійного збору. Для цієї компанії сума штрафу – 119 544,75 грн.

Причиною такого рішення стало те, що у ток-шоу “Марафон”, який вели Артем Нікіфоров та Ольга Веремій, гість студії народний депутат України ІІ-VІІ скликань Петро Симоненко, який до речі є лідером забороненої в Україні Комуністичної партії України, висловлював твердження, що містили окремі ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної ворожнечі та ненависті, пропаганди комуністичного тоталітарного режиму, які в умовах активного застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України можуть завдати шкоди національній безпеці держави.

В інформації, яка транслювалася в етері цих мовників, було безліч висловлювань і тверджень, які нав’язуються світові пропагандою РФ. Зокрема, Україна та її влада, українці, які відстоюють незалежність держави, змальовуються як послідовники фашизму, розкольники православної церкви, які розпочали громадянську війну на Донбасі.

Зазначається, що така інформація стигматизує глядача, формує стереотипи, які заохочують дискримінаційну поведінку щодо влади і церкви, їх представників та віруючих і підбурює до ненависті.

Крім того, у своїх висловлюваннях Симоненко використав також дискримінаційні, образливі та стигматизуючі терміни з негативною конотацією стосовно політичного керівництва України, правоохоронних органів України, Збройних сил України, тієї частини населення України, яке підтримує боротьбу за незалежність та територіальну цілісність України у боротьбі з агресією Російської Федерації.

“Ведучі передачі “Марафон” висловили певне застереження промовцю, але тривалий виступ Петра Симоненка після їхніх слів та надана йому можливість висловити свої думки в повній мірі, використовуючи мову ворожнечі, свідчить про недостатність та формальність вжитих із їхнього боку заходів для припинення правопорушення. Слід також наголосити, що зауваження ведучих мали формальний характер, не стосувалися вживання гостем етеру ненависницьких висловлювань. Вони лише посилалися на контроль із боку Національної ради і навіть не намагалися захистити права та інтереси телеглядачів на отримання об’єктивної і збалансованої інформації та недопущення використання ненависницької риторики в етері”, – наголосили у Нацраді.