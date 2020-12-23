Нацрада з питань телебачення та радіомовлення розглянула результати позапланової виїзної перевірки ТОВ "НАШ 365" і оголосила компанії попередження.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, що 23 грудня регулятор розглянув результати позапланової виїзної перевірки ТОВ “НАШ 365” (супутникове мовлення, логотип “НАШ”) і оголосив компанії попередження через недотримання нею пунктів а), в) частини першої статті 59 закону України “Про телебачення і радіомовлення”, а саме вимог щодо необхідності дотримуватися законодавства і вимог ліцензії та поширення об’єктивної інформації.

Так, перевірка проводилася на підставі моніторингу ефіру 19 грудня 2019 року.

“В той день в ефірі телеканалу було зафіксовано трансляцію в прямому ефірі частини річної пресконференції президента РФ Володимира Путіна. Пресконференція супроводжувалася плашками з цитатами Путіна, які не відповідали змісту пресконференції в зазначеному відрізку часу. Крім того, одночасно відбувалася пряма трансляція зі столичної вулиці Хрещатик, яка була протитрована Нацкорпус перекрив Хрещатик”,- йдеться в повідомленні

У Нацраді додали, що всі теми висвітлювалися з позицій Путіна та уряду РФ.

“Оприлюднені наративи мали однобічний, пропагандистський характер і не були забезпечені збалансованими коментарями представників українського телеканалу, громадськості, гостей студії або експертів після завершення прямої трансляції”, – зазначили у відомстві.