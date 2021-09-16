Про це повідомила пресслужба відомства.
Зазначається, що Служба безпеки України звернула увагу на структуру власності телеканалу “Перший незалежний” і повідомила Національну раду про необхідність перевірити її.
“У документах, які ТОВ “Тайм медіа” надало Національній раді, його власником зі 100% часткою зазначено ТОВ “Медіахолдинг новини”. За інформацією ліцензіата, цією компанію володіють одразу 99 фізичних осіб, кожному з яких належить по 1%. Водночас, як зазначається, 98 із них передали всі свої частки в управління одній особі – Панченко Діані Віталіївні, яка також є одним із 99 співвласників компанії і вказана її кінцевим бенефіціарним власником”, – пояснили в Нацраді.
Таким чином, у наданих документах ліцензіат інформує лише про 99% володіння статутним капіталом компанії, які перебувають в управлінні та власності Панченко. Тобто фактично інформація про повне 100% володіння компанією лишається невідомою.
З огляду на ці факти Національна рада перевірить ТОВ “Тайм медіа”, яке мовить на супутнику з логотипом “Перший незалежний”, на дотримання частини четвертої статті 12 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.
У Нацраді додали, що супутниковий телеканал “Перший незалежний” створений колишніми працівниками “ZIK”, “112” і “NewsOne”.
- Раніше Національна рада з питань ТБ і радіомовлення подала позов до суду стосовно анулювання ліцензії телеканалу “НАШ” через неусунення порушень.