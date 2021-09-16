Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу "Перший незалежний" (ТОВ "Тайм медіа") позапланову виїзну перевірку структури власності.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що Служба безпеки України звернула увагу на структуру власності телеканалу “Перший незалежний” і повідомила Національну раду про необхідність перевірити її.

“У документах, які ТОВ “Тайм медіа” надало Національній раді, його власником зі 100% часткою зазначено ТОВ “Медіахолдинг новини”. За інформацією ліцензіата, цією компанію володіють одразу 99 фізичних осіб, кожному з яких належить по 1%. Водночас, як зазначається, 98 із них передали всі свої частки в управління одній особі – Панченко Діані Віталіївні, яка також є одним із 99 співвласників компанії і вказана її кінцевим бенефіціарним власником”, – пояснили в Нацраді.

Таким чином, у наданих документах ліцензіат інформує лише про 99% володіння статутним капіталом компанії, які перебувають в управлінні та власності Панченко. Тобто фактично інформація про повне 100% володіння компанією лишається невідомою.

З огляду на ці факти Національна рада перевірить ТОВ “Тайм медіа”, яке мовить на супутнику з логотипом “Перший незалежний”, на дотримання частини четвертої статті 12 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

У Нацраді додали, що супутниковий телеканал “Перший незалежний” створений колишніми працівниками “ZIK”, “112” і “NewsOne”.