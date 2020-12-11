Нацрада з питань ТБ призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ" через участь представника "ЛНР" Родіона Мірошника в одному з телешоу завдяки відеозв'язку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

До органу звернулася СБУ, а також надійшло звернення громадянина А. Петрова.

У передачі Мірошник висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності України та недоторканості її кордонів, безпідставно загострював увагу на збройній агресії в ОРДЛО, намагався виправдати російські війська і сепаратистські настрої населення, звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей, а також в “обстрілах” окупованої території. Також він заявив, що РФ не є учасником конфлікту на Донбасі.

“Висловлювання Мірошника мають ознаки розпалювання ворожнечі, сприяння тероризму і є прямою ретрансляцією на українську аудиторію одного з основних наративів пропаганди офіційної влади Російської Федерації про нібито розв’язану Україною громадянську війну на території окремих районів Донецької та Луганської областей, про непричетність до цього Російської Федерації та її збройних формувань”, – йдеться у повідомленні.

Висловлювання лунали у відповідь на запитання ведучих та гостей.

“Це потребувало особливої уваги ведучих і редакційного контролю телекомпанії, що, однак, не було продемонстровано у цьому випадку”, – заявили у нацраді.

Повторна трансляція передачі “П’ятниця. Вечір” за участі Родіона Мірошника відбулася на телеканалі “НАШ” без змін чи редакційної модерації.

Таким чином, трансляція передачі “П’ятниця. Вечір” має ознаки порушення ліцензіатом вимог частини першої статті 28 Закону України “Про інформацію”, абзаців третього, четвертого, шостого частини другої статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” і пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

Усі обставини будуть з’ясовані під час позапланової перевірки, яка буде проведена в період із 24.12.2020 по 15.01.2021.