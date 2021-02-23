Нацрада просить ОАСК анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна»

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшли позови від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензії на мовлення для “Телерадіокомпанія “112-ТВ”, логотип – “112 Україна”, – йдеться в повідомленні.

Позивач зазначає, що ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата у її проведенні, що згідно із законом – підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення.

Наразі до суду надійшло 3 позови, у яких, зокрема, йдеться про призначення у різний період відповідних перевірок.

“ОАСК розв’язує питання щодо відкриття провадження за даними адміністративними позовами”, – резюмували у пресслужбі.