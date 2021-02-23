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Нацрада просить ОАСК анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію телеканалу "112 Україна".

Вівторок, 23 лютого 2021, 17:28

Про це повідомила пресслужба ОАСК.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшли позови від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання ліцензії на мовлення для “Телерадіокомпанія “112-ТВ”, логотип – “112 Україна”, – йдеться в повідомленні.

Позивач зазначає, що ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата у її проведенні, що згідно із законом – підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення.

Наразі до суду надійшло 3 позови, у яких, зокрема, йдеться про призначення у різний період відповідних перевірок.
“ОАСК розв’язує питання щодо відкриття провадження за даними адміністративними позовами”, – резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, 2 лютого було введено санкції проти нардепа Тараса Козака, який є соратником Медведчука та власником телеканалів NewsOne, Zik, “112 Україна”, щодо яких також запровадили обмеження.

19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

Теги: 112 Україна, ліцензія, Нацрада, ОАСК, позов, суд

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