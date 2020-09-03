Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України позбавив ліцензії на мовлення радіостанцію "Прямий FM".

Про це повідомляється на сайті телеканалу “Прямий”.

За анулювання ліцензії проголосували п’ять членів Нацради. Двоє голосували проти, один утримався.

Генпродюсер “Прямого” Світлана Орловська заявила, що подібне рішення про анулювання всіх ліцензій виноситься вперше за всю історію Нацради, хоча в аналогічних випадках виносили попередження. Вона вважає, що таким чином продовжується тиск на канал.

Народний депутат з фракції “Європейська солідарність” Олексій Гончаренко запевнив, що керівництво “Прямого” буде продовжувати домагатися, щоб свобода слова в Україні була.

“Дуже важлива ситуація по телеканалу “Прямий” і по радіостанціях, тому що ми бачимо системний наступ на “Прямий”. І “Державне бюро репресій” ним займається, це те, що я озвучував вчора інформацію, вона повністю зараз підтверджується, що є команда з Офісу президента системно давити “Прямий” і зараз підключається Нацрада з питань телебачення і радіомовлення”, – сказав Гончаренко.

Нардеп фракції “Європейська Солідарність” Володимир В’ятрович вважає, що атака на “Прямий” відбувається “за його проукраїнську і проєвропейську позицію”.