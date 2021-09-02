Національна рада з питань ТБ і радіомовлення подала позов до суду стосовно анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через неусунення порушень.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Канал транслює програми, що провокують у суспільстві розбрат і ненависть, а також не усуває виявлені Нацрадою порушення, каже регулятор.

Загалом щодо телеканалу було застосовано декілька санкцій. Це попередження, позов до суду та два штрафи — за етери з міністеркою юстиції часів Януковича Оленою Лукаш та першим заступником міністра у справах сім’ї, молоді та спорту в уряді Азарова Андрієм Пальчевським.

У передачі “Важливе” на цьому телеканалі Лукаш стверджувала, що нинішня влада України та її союзники в боротьбі з російською агресією становлять загрозу та небезпеку для людей. Також вона покладала відповідальність за бойові дії на українську владу, а не країну-агресора, піддавала сумніву територіальну цілісність країни тощо.

“Трансляція подібних публічних висловлювань в етері телеканалу є нічим іншим, як розпалюванням національної ворожнечі, приниженням окремих груп населення, спонуканням до невдоволення та ксенофобії”, — акцентує Нацрада.

Телеканал упродовж місяця має сплатити 119,5 тисяч гривень штрафу, це 25% відсотків суми ліцензійного збору цієї компанії.

ТОВ “Наша Прага” (веде мовлення під логотипом “Максі-ТВ”) транслювало цю саму передачу з Лукаш, а також передачу “П’ятниця. Вечір” з телеканалу “НАШ” за участі Пальчевского, який робив заяви, що, за словами Нацради, провокують ненависть і дискримінацію за етнічним походженням та місцем проживання громадян України.

Канал оштрафовано на 239 тисяч гривень. Також канал “Максі-ТВ” отримав від регулятора попередження через ретрансляцію програм іншого мовника.

Рішення звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу “НАШ” пов’язано із системним порушенням законодавчих норм щодо поширення мови ворожнечі та неусуненням порушень після накладання штрафів.