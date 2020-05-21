Нацрада з телерадіомовлення призначила перевірку телеканалу "Еспрессо". На каналі говорять про репресії.

Про це повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

“11 травня в ефірі “Еспрессо” відомство зафіксувало трансляцію “програм іноземного виробництва”- “Радіо Свободи” і “BBC News Україна”. Їх обсяг, за словами регулятора, порушив закон про телебачення і радіомовлення. Ліцензіатом зменшена мінімальна частка національного аудіовізуального продукту, якого за ліцензією має бути не менше 24 год/добу (100%)”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що регулятор прийме остаточне рішення щодо мовника за результатами перевірки.

На телеканалі “Еспрессо” вважають такі звинувачення необґрунтованими, оскільки співпраця каналу з “Радіо Свобода” почалася ще під час Революції Гідності, а програми проекту знімаються в Україні.

“З 2014 року телеканал Еспрессо проходив кілька планових перевірок Нацради і ніяких зауважень з приводу цих програм у Нацради не було. Зміну державного підходу регулятора до сітки незалежного інформаційного мовника ми пов’язуємо тільки зі зміною політичного режиму в країні, що є ознакою початку політичних репресій!” , – йдеться в заяві каналу.

Крім того, на каналі заявили, що вже просили Нацраду внести до ліцензії зміни, які пов’язані з показами програм іноземного виробництва (української служби ВВС).

“Згідно із законом кінцевий термін розгляду даної заяви закінчився 26 березня. Починаючи з 27 березня йдеться про тривале (більше 1,5 місяця) порушення з боку Нацради, що є тиском на телеканал з метою перешкодити його розвитку”, – сказано в повідомленні.