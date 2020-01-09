Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові виїзні перевірки ТОВ "ТРК "Нові комунікації" (логотип "Z ZIK", Львів) і ТОВ "112-ТВ" (логотип "112 Україна", Київ) через ознаки розпалювання ворожнечі .

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Нацради 9 січня.

В ефірі зазначених каналів були зафіксовані ознаки порушення норм законів України “Про телебачення і радіомовлення” та “Про інформацію”.

Заборонені висловлювання, зокрема, прозвучали в ефірі телеканалу ZIK у передачі “Кожен з нас Президент” 26 листопада 2019 року о 18:00 (з повтором 27 листопада). Експертами в студії були народний депутат України VIII скликання Надія Савченко, народний депутат IX скликання Ренат Кузьмін (“Опозиційна платформа – За життя”) і Михайло Добкін, який приєднався до обговорення питань за допомогою інтернет-зв’язку.

Підставою для призначення позапланової перевірки супутникового телеканалу “112 Україна” стали результати моніторингу ефіру в серпні-грудні 2019 року.

Так, у передачах “Велике інтерв’ю”, “LIVE”, “LIVE Новини”, “Голос народу”, “Пульс: Головне політичне шоу країни”, “Важливо”, “Діалог з країною” зафіксовано поширення висловлювань Віктора Медведчука, Петра Симоненка, Вадима Рабиновича, Анни Герман, Іллі Киви, Наталії Королевської, Олега Волошина, Олега Ляшка, Миколи Дульського і Рената Кузьміна, які мали ознаки порушення чинного законодавства.