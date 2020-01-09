Відповідне рішення було прийнято на засіданні Нацради 9 січня.
В ефірі зазначених каналів були зафіксовані ознаки порушення норм законів України “Про телебачення і радіомовлення” та “Про інформацію”.
Заборонені висловлювання, зокрема, прозвучали в ефірі телеканалу ZIK у передачі “Кожен з нас Президент” 26 листопада 2019 року о 18:00 (з повтором 27 листопада). Експертами в студії були народний депутат України VIII скликання Надія Савченко, народний депутат IX скликання Ренат Кузьмін (“Опозиційна платформа – За життя”) і Михайло Добкін, який приєднався до обговорення питань за допомогою інтернет-зв’язку.
Підставою для призначення позапланової перевірки супутникового телеканалу “112 Україна” стали результати моніторингу ефіру в серпні-грудні 2019 року.
Так, у передачах “Велике інтерв’ю”, “LIVE”, “LIVE Новини”, “Голос народу”, “Пульс: Головне політичне шоу країни”, “Важливо”, “Діалог з країною” зафіксовано поширення висловлювань Віктора Медведчука, Петра Симоненка, Вадима Рабиновича, Анни Герман, Іллі Киви, Наталії Королевської, Олега Волошина, Олега Ляшка, Миколи Дульського і Рената Кузьміна, які мали ознаки порушення чинного законодавства.
- У жовтні минулого року Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови № 2152, який передбачає розслідування зміни власників трьох телеканалів – NewsOne, “112”, ZIK.
- 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовився продовжувати ліцензію на цифрове мовлення каналу “112 Україна”.