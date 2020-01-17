Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку каналу ZIK через грубу лексику в ефірі.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

“Згідно з повідомленням, 12 і 13 грудня 2019 зафіксовано трансляцію на брифінгу міністерства внутрішніх справ у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, на якому демонструвалися аудіозаписи телефонних розмов учасників кримінальної справи, що містять ненормативну лексику”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в ефірі телеканалу 12 грудня 2019 в проміжках часу з 17:07 до 18:15 і з 19:58 до 20:54 (з повтором 13 грудня 2019 з 6:48 до 7:47) на слова, які відносяться до грубої лексики, було накладено звуковий сигнал.

Також записи телефонних розмов фігурантів кримінальної справи було продемонстровано 12 грудня 2019 під час трансляції передачі Юлії Литвиненко в проміжках часу між 19:00 і 19:58 (з повтором 13 грудня 2019 з 5:48 до 6:48).

Ненормативну лексику було приховано звуковим сигналом, крім одного слова, яке було поширене в ефірі 12 і 13 грудня відповідно о 19:24 та в 6:12.

“Трансляція брифінгу з ненормативною лексикою в будь-який час, доступний для перегляду дітьми, є ознакою порушення замовником ч. 2 ст. 6 Закону України” Про телебачення і радіомовлення” в частині трансляції програм або відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків”, – відзначили в Нацраді.