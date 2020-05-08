Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася перевіряти й карати канал "1+1" за фейк про американські біолабораторії в Україні.

Про це йшлося на засіданні Нацради у четвер, 7 травня.

Голова Нацради Ольга Герасим’юк зазначила: “Ми мали хвилю обговорень щодо так званих секретних лабораторій, які нібито працюють в Україні. Запущена ця тема давно, ще коли угода з американськими дослідниками в Грузії завершувалася, Росія запускала ці фейки. Цього року в грудні добігає кінця строк угоди співпраці з дослідниками в Україні, і тоді була запущена ця хвиля. На жаль, це було підхоплено кількома компаніями. І викликала величезне обурення та стилістика, в якій це відбувалося у трансляціях на “1+1″, на NewsOne”.

За словами Ольги Герасим’юк, в українському законодавстві немає закону про боротьбу з дезінформацією, “його поклали на полицю”. Тому у Нацради немає можливості реагувати на фейки.

“Є необхідність реагувати на цю ситуацію, а вона в старому законодавстві не передбачена”, – зазначила голова.

Нацрада лише звернеться з листами до мовників – “1+1” та NewsOne. А також опублікує на своєму сайті спростування фейку від громадської організації StopFake, з якою Нацрада підписала меморандум про протидію дезінформації.

Крім того, Нацрада звернеться до комітету Ради з питань гуманітарної інформаційної політики з проханням внести зміни до чинного законодавства і передбачити в майбутньому законі про медіа механізми реагування на поширення фейків.

Ольга Герасим’юк пояснює, чому, на її думку, Нацрада не може карати за поширення фейків: “Регулятор позбавлений можливості ефективно реагувати на поширення суб’єктами інформаційної діяльності необ’єктивної інформації, яка може загрожувати інформаційній безпеці. На сьогодні в законі обов’язок для телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію. Однак в законодавстві відсутні критерії визначення об’єктивності інформації, тому таке поняття можна розглядати крізь призму таких термінів, як достовірність, повнота інформації”.

На відео з 06:30

27 квітня телеканал “1+1” у своєму проєкті “Секретні матеріали” розповів, що в Україні таємно працюють біологічні лабораторії США, які нібито можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї. Зараз це відео на YouTube-каналі “1+1” недоступне.