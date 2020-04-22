На засіданні 22 квітня члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення обрали керівний склад регуляторного органу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Головою Національної ради обрано журналістку Ольгу Герасим’юк.

Першим заступником голови став продюсер, генеральний директор ТОВ “Телеодин” (телеканали М1 і М2) Валентин Коваль, заступником голови – колишній керівник департаменту розвитку мережі мовлення ТОВ “Телерадіокомпанія “Студія 1 + 1” Олег Черниш.

Юрій Зіневич обраний відповідальним секретарем Національної ради.

Перед тим члени Національної ради проголосували за припинення повноважень Ольги Герасим’юк як першого заступника голови і Олександра Ілляшенка як відповідального секретаря.

Нагадаємо, що Герасим’юк увійшла до Нацради з ТБ в липні 2014 року. У той час регуляторний орган очолював Юрій Артеменко. Після його відставки в травні нового голови Нацради не обирали, а Герасим’юк виконувала обов’язки глави відомства.

Довідка. Ольга Герасим’юк (21 жовтня 1958 місто Пирятин, Полтавська область) – український журналіст, ведуча телевізійних програм, телевізійний менеджер, народний депутат України 5-го і 6-го скликань. Перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (2014-2020). Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Навчалася на факультеті журналістики Київського державного університету імені Т. Шевченка, який закінчила з відзнакою. Навчалася в Дипломатичній академії, магістр зовнішньої політики.

Сімнадцять років працювала в друкованій пресі. Проходила стажування в США: USNews & WorldReport; GannettNewsService (Вашингтон) Голландії; Член журі премії Книга року.