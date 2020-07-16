Нацрада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку радіо "Шансон" у зв'язку з порушенням законодавства щодо розміщення в ефірі пісень українською мовою.

Про це повідомили в пресслужбі ради.

Нацрада прийняла рішення після завершення карантину провести позапланову виїзну перевірку київського ТОВ “Телерадіокомпанії “Шансон” у зв’язку з виявленням ознак порушення законодавства щодо розміщення в ефірі пісень українською мовою (ч. 2 ст. 9, ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”).

“Моніторинг мовлення радіо “Шансон”, проведений 02.06.2020, зафіксував, що частка пісень державною мовою, поширених у проміжку часу між 15.00 та 22.00, становила 34%”,— повідомили в раді.

Зазначимо, законодавством передбачено, що частка пісень українською мовою, що транслюються в ефірі, має становити не менше 35% загального обсягу.