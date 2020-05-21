Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку "Телерадіокомпанії "Студія 1+1" у Києві через те, що телеканал у новинах показав карту України без анексованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Підставою для перевірки стало звернення Служби безпеки України.

“Моніторингом Національної ради 13 квітня зафіксовано розміщення у випуску новин “ТСН”, у сюжеті “Обвал цін” (о 20:25), мапи України без окупованої Автономної Республіки Крим із посиланням на карту нашої країни, оприлюднену на інтернет-сторінці міжнародної організації “Nord Pool Spot”. Це – енергетична європейська біржа, яка здійснює продаж електроенергії в країнах Європи (Норвегія)”, – йдеться у повідомленні.

У Нацраді зазначили, що канал порушив два пункти частини першої статті 59 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, якими телерадіоорганізацію зобов’язано дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії і поширювати об’єктивну інформацію.

Національна рада перевірить діяльність телеканалу “1+1” на наявність порушень після завершення карантину.